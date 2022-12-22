الكرملين: لم نسمع أي كلمة من بايدن وزيلينسكي بشأن مخاوفنا ولم يتم إطلاق أية دعوات للسلام

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن بلاده لم تسمع أي كلمة من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بشأن الاستعداد المحتمل للاستماع إلى مخاوف روسيا ولم يتم إطلاق أية دعوات للسلام.

وذكر بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، أنه "بالطبع تابعنا زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، وتعرفنا على جميع المعلومات الواردة، للأسف، يمكننا أن نعلن أن لا الرئيس بايدن ولا الرئيس زيلينسكي قد تحدثا على الأقل ببعض الكلمات، التي يمكن اعتبارها على سبيل المثال، استعدادًا محتملاً للاستماع إلى مخاوف روسيا".

وتابع: "لم نسمع كلمة واحدة تحذر زيلينسكي من استمرار القصف للمباني السكنية في مدن دونباس ولم يتم إطلاق أي دعوات للسلام".

وقدم بيسكوف التعازي لأسر القتلى وتمني الشفاء العاجل للمصابين في قصف لدونيتسك من قبل القوات الأوكرانية، وقال إنه "للأسف هناك قتلى وجرحى، من بينهم رئيس حكومة دونيتسك والمدير العام السابق لوكالة الفضاء الروسية".

وفي كييف، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة من الولايات المتحدة لأوكرانيا هي ما تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية للقتال من أجل الحياة والحرية.

وقال ريزنيكوف في منشور عبر تطبيق تليجرام، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، إن "المساعدة العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية ليست هدية عيد الميلاد، بل هي ضرورية للعمل في أيام العطلات وأيام العمل ليل ونهار، نحن نكافح من أجل الحياة والحرية".

وشكر ريزنيكوف الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن وشعب الولايات المتحدة على المساعدة المقدمة لقوات الدفاع الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أعلن أمس إدراج أنظمة "باتريوت" في حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.