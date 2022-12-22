مسؤولة روسية: صفقة الحبوب تعمل حاليا من جانب واحد ولصالح الاتحاد الأوروبي

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن تنفيذ صفقة الحبوب يجري حاليا من جانب واحد ولصالح الاتحاد الأوروبي فقط.

وقالت في بث قناة "أن تي في" الروسية: "كما قال الرئيس (بوتين)، فيجري تنفيذ الصفقة حاليا من جانب واحد ولصالح الاتحاد الأوروبي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت أنه تم في إطار صفقة الحبوب في 16 ديسمبر الجاري إرسال 561 سفينة، لكن الحبوب التي كانت على متنها، جرى نقلها إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. ودققت: "ذهب 6,4 مليون طن إلى الاتحاد الأوروبي. في الأساس هي الذرة – 43% والقمح - 29%. وكذلك ما يزيد قليلا عن مليوني طن إلى تركيا".

وأكدت: "هناك صعوبات أخرى، فمثلا، لم يتم حتى الآن حل مشكلة انضمام مصرف "روسيرخوزبنك" الروسي إلى منظومة SWIFT الدولية للدفع". وتابعت: "نضمن من جهتنا أن المواد الغذائية والأسمدة المعدنية فقط هي التي ستنفق الأموال مقابلها من خلال هذا البنك. ومع ذلك لم يتم حل هذه المشكلة بعد".

وشددت على أن الدبلوماسيين الروس يواصلون بالتعاون مع زملائهم في الأمم المتحدة، الدفاع عن مصالح البلاد "حتى تكون الصفقة شاملة".

وأضافت: "قلنا لشركائنا إنه من المهم بالنسبة لروسيا تصدير الأسمدة المعدنية والمواد الغذائية، لأن هذه سلع تحتاج إليها الدول الفقيرة وشركاؤنا التقليديون. ولا يجوز أن تعمل هنا أي قيود، ويجب أن نكون قادرين على تصدير هذه البضائع بحرية".