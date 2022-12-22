بايدن: اجتماعي مع زيلينسكي رسالة مهمة لبوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي)، إن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبعث برسالة مهمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مفادها أن الرئيس زيلينسكي وأنا متحدان".

وكرر الرئيس الأمريكي لدى ترحيبه بنظيره الأوكراني اعتقاده بأنه "لا بديل" عن التفاعل وجها لوجه ، وعبر عن رأيه الخاص في الزعيم الأوكراني والرسالة المهمة لأول اجتماع شخصي بينهما منذ بدء الحرب الروسية.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي: "الأمر كله يتعلق بالنظر إلى شخص ما في عينيه. وأنا أعني ذلك بصدق. لا أعتقد أن هناك أي بديل للجلوس وجها لوجه مع صديق أو عدو والنظر في أعينهم. وهذا بالضبط ما حدث في هذه اللحظة".

وأشار بايدن إلى أن اجتماع الأربعاء بعث برسالة حاسمة لبوتين، الذي قال إنه "فشل".