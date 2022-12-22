واشنطن: مجموعة فاجنر العسكرية الروسية لديها قوات بالآلاف في أوكرانيا

أشارت تقديرات الإدارة الأمريكية إلى وجود 50 ألفا من المرتزقة الذين يقاتلون مع القوات الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك 40 ألفا من المدانين يقاتلون مع فاجنر.

وقدر مدير الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن حوالي ألف من مقاتلي فاجنر قتلوا في معارك خلال الأسابيع القليلة الماضية، 90% منهم كانوا نزلاء بالسجون الروسية.

وقال كيربي إن كوريا الشمالية قامت بعملية تسليم أسلحة أولية إلى مجموعة فاجنر، وأنها قامت بسداد ثمنها

وقال إن الولايات المتحدة تفترض أن كمية المواد الموردة إلى فاجنر لن تغير من ديناميكيات ساحة الحرب، لكنها تخشى أن تخطط كوريا الشمالية لتقديم مزيد من المعدات العسكرية.

واتهم كيربي زعيم المجموعة، يفجيني بريجوزين، وثيق الصلة بالرئيس فلاديمير بوتين، والذي اعترف مؤخرا بتشكيل مجموعة مرتزقة فاجنر، برغبته في"إلقاء جثث الروس في مفرمة اللحوم" في شرق أوكرانيا، دونما اعتبار لأرواح الأوكرانيين أو حتى الروس".