أبو الغيط: لبنان لا يتحمل شغورا رئاسيا يطول أمده

استقبل كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استقبلني اليوم الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي فى بيروت"، مضيفا: "لقد تحدثنا عن تلازم الإصلاح الاقتصادي المطلوب والخروج من الإنسداد السياسي".



وأكد أبو الغيط، مجددا أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده. وأن المفتاح هو سرعة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون عنواناً لوحدة البلد واستعادة الثقة.