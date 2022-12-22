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تعتزم تركيا ضخ حوالي 3ر3 مليار دولار في البنوك الثلاثة المملوكة للدولة بتركيا بهدف تعزيز ميزانياتها في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم حزمة قروض جديدة للشركات والمستهلكين قبل الانتخابات التركية المقررة في العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن صندوق الثروة السيادي التركي سيرفع رأسمال تي.سي صراط بانكاسي وتوركي فاكيفلار بانكاسي وتوركي خلق بانكاسي بنحو 20 مليار ليرة (1ر1 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق الثروة المعروف باسم تي.دبليو.إف يمتلك كامل أسهم بنك صراط وحصص أغلبية في البنكين الآخرين.

وارتفع مؤشر البنوك في بورصة اسطنبول اليوم بنسبة 8ر2% متجاوزا ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة.

وقبل ستة أشهر تقريبا على الانتخابات الرئاسية التركية يركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحفيز الاقتصاد من خلال توفير قروض منخفضة التكلفة لزيادة الإٌنتاج والاستثمار.

وقال أردوغان يوم الاثنين الماضي إن حزمة القروض التي تعتزم الحكومة تقديمها ستكون في حدود 11 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة نور الدين نيباتي، اليوم الخميس، إن برنامج القروض سيكون متاحا لكل المواطنين في العام المقبل.