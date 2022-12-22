بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة وحلفائها في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الحرب الروسية

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على التزام الولايات المتحدة لدعم الأوكرانيين لمواصلة الدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب ضد أوكرانيا، واصفا ما يفعله بوتين بأن مروع، إذ أنه يستهدف البنية التحتية والمدارس ويجعل الحياة مستحيلة قدر الإمكان للشعب الأوكراني.

وقال الرئيس بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أوردته قناة "الحرة" الفضائية ـ الأمريكية وبث الليلة، إن الولايات المتحدة حشدت الحلفاء والشركاء للوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة التزمت وقدمت مساعدات عسكرية شملت عربات مدرعة وذخائر ومنصات لإطلاق الصواريخ المتقدمة وأنظمة دفاع ضد السفن وكل ذلك بهدف تقوية دفاعات أوكرانيا ضد الحرب التي تشنها روسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 85ر1 مليار دولار وتتضمن عمليات تحويل مباشر للمعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا، فضلا عن عقود توريد الذخيرة التي تحتاجها أيضا في الأشهر المقبلة، معربا عن تطلعه التوقيع قريبا على مشروع قانون يتضمن 45 مليار دولار كتمويل إضافي إلى أوكرانيا

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده قدمت مليارات الدولارات في شكل دعم مباشر والتأكد من أن هذا الدعم يساعد الحكومة الأوكرانية في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهذا أيضا يشمل ملياري دولار كدعم مباشر للميزانية من الشعب الأمريكي ووزعها البنك الدولي هذا الأسبوع.

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت أيضا مساعدات للملايين من الأوكرانيين الذين أرغموا على ترك منازلهم نتيجة الحرب الروسية، مضيفا أن المجتمعات الأوروبية استوعبت الأوكرانيين فيها، حيث أن أمريكا كانت فخورة في استيعاب 221 ألف أوكراني، بما في ذلك برنامج موحدون من أوكرانيا.

وكشف الرئيس الأمريكي عن تقديم أكثر من 474 مليون دولار كمساعدات طارئة إلى أوكرانيا لأكثر من 5ر1 مليون أوكراني، شملت مواد غذائية وعلاج ومياه ومعدات تدفئة للشعب الأوكراني خلال أشهر الشتاء.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الحرب الروسية كما تطلب الأمر ذلك، مقدما الشكر لأعضاء الكونجرس الأمريكي للدعم المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أوكرانيا.

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس بايدن "بالتاريخية"، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية، مؤكدا أن حصول كييف على أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوية سيعزز القوة الدفاعية في الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وأشاد زيلينسكي بالدعم الأمريكي لبلاده، مطالبا بمعاقبة روسيا على كل من اقترفته من جرائم بحق الشعب الأوكراني .. مشيرا إلى أن بلاده تخوض حرب وجود ضد القوات الروسية، متعهدا بتحقيق النصر في هذه المواجهة والتي مر عليها عشرة أشهر.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن التوصل إلى سلام عادل ينهي الحرب مع روسيا لا يعني بأي شكل من أشكال المساومة على وحدة الأراضي الأوكرانية.