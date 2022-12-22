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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة) بمدينة نصر، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة حتى السادسة صباح السبت.

وعزت الشركة انفطاع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبري الجنزوي بطريق النصر مع تقاطع أحد فخري بمدينة نصر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق المناطق المتضررة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أعلنت تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.