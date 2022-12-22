 هل يُكمل مسيرة صلاح؟.. ناشئ مصري يقود ليفربول للفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب - بوابة الشروق
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هل يُكمل مسيرة صلاح؟.. ناشئ مصري يقود ليفربول للفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب

محمد عاطف
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 10:56 م

قاد اللاعب المصري الناشئ كريم أحمد، فريقه ليفربول الإنجليزي للتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب تحت 18 عامًا، بعد الفوز على بورنموث بهدفين لهدف.

وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وسجل كريم أحمد - ذو الـ 15 عامًا - هدف الفوز لفريقه ليفربول في مواجهة بورنموث، في أول مباراة يخوضها مع فريق تحت 18 سنة بالنادي الإنجليزي.

ونال اللاعب الناشئ كريم أحمد إشادة الجماهير الإنجليزية على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، وأطلقت عليه بعض الجماهير لقب الفرعون المصري الجديد.


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