تحليل يتوقع مليون إصابة و5 آلاف وفاة يوميا بكورونا في الصين

توقع تحليل حديث، أن تشهد الصين مليون إصابة بكوفيد-19 وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يوميا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفش للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويسوء الوضع في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقالت شركة أيرفينيتي لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 3.7 مليون نسمة في يناير المقبل.

وقدرت المجموعة أنه سوف يكون على الأرجح هناك موجة أخرى من الإصابات التي من شأنه أن تدفع الذروة اليومية إلى 4.2 مليون إصابة في مارس.

وسجلت الصين رسميا 2966 إصابة جديدة بكورونا المسبب لكوفيد-19 أمس الأربعاء، كما كان هناك أقل من عشر وفيات بكوفيد منذ بداية ديسمبر.

ولكن هذا يتناقض مع مجموعة كبيرة متنامية مع التقارير تفيد بأن المستشفيات ممتلئة عن آخرها بالمرضى، كما تشهد محارق الجثث ضغطا أكبر من طاقتها.