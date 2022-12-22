بايدن يتعهد لزيلينسكي بمزيد من الدعم لأوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك خلال زيارة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

وقال بايدن: "سنواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خاصة في مجال الدفاع الجوي، ولذلك سنوفر لأوكرانيا بطاريات صواريخ باتريوت".

وأضاف: " الرئيس زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تقف خلف شعب أوكرانيا الجسور".

وقال زيلينسكي لبايدن، بالإنجليزية، إن أوكرانيا تسيطر على الوضع في الحرب بفضل دعم الولايات المتحدة، وشكره "على الدعم الكبير وقيادتكم"، لكنه حذر من أن "الحرب لم تنته بعد".

واستقبل الرئيس بايدن زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، حيث يسعى الرئيس الأوكراني إلى تعزيز الدعم الأمريكي لبلاده في التصدي للغزو الروسي.

ويأتي ذلك خلال أول زيارة خارجية يقوم بها زيلينسكي منذ إطلاق موسكو الحرب على بلاده في فبراير الماضي.

ورحب بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بزيلينسكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بعد وقت قصير من الثانية ظهرا، حيث بدأ الرئيس الأوكراني رحلة سريعة من المقرر أن يختتمها بخطاب أمام الكونجرس مساء اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن لزيلينسكي في المكتب البيضاوي "300 يوم، هذا أمر يصعب تصديقه"، مشيرا إلى طول المدة التي مضت منذ بدء الغزو الروسي.

وذكر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول استخدام الشتاء كسلاح" عبر قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بما يشمل إمدادات الطاقة والتدفئة والمياه، بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى "السلام العادل" في الصراع.

وكان بايدن يرتدي بزة ذات لون كحلي، ورابطة عنق صفراء، في تشابه مع ألوان العلم الأوكراني.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق اليوم الأربعاء- قبيل وقت قصير من الاجتماع التاريخي بين الرئيسين، أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 85ر1 مليار دولار "ويشمل ذلك أول عملية تسليم لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نظام باتريوت "قادر على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ البالستية قصيرة المدى، والطائرات التى تحلق على مستوى أعلى بشكل ملموس عما وفرته سابقا" أنظمة الدفاع الجوي.