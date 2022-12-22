الصحة: إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفيات وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه خلال 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسي كلى وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجاري 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء وتشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوي بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية، ورأس سدر، وحميات الغردقة، وملوى التخصصي، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحلة مرحوم، وجراحات المرج، والعبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، ومجمع طبى طنطا للتأمين الصحي بالغربية، والهلال بشبين الكوم للتأمين الصحي بالمنوفية، كما تم تجهيز عناية متوسطة مخصصه لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي.

وأضاف أنه تم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعة للفيوم العام، ودمياط العام، ومنية النصر بالدقهلية، وقنا العام، وقويسنا العام، وحميات الغردقة، والطلبة اسبورتنج بالإسكندرية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم توريد 79 ماكينة غسيل كلوى ضمن افتتاحات أقسام للغسيل الكلوي بمستشفيات جراحات المرج، والهلال التخصصي، وحميات الغردقة، وجهينة المركزي، وبني عبيد التخصصي، ومستشفى محلة محروم التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف أنه تم تزويد 94 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد لأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة البحيرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، وودراو المركزي بمحافظة أسوان، كما تم تزويد مستشفيات معهد ناصر، وسلامون القماش وملوي التخصصي، والهرم التخصصي بـ 33 ماكينة غسيل كلوى لزيادة القدرة الاستيعابية من المرضى.

وتابع أنه تم توريد 50 ماكينة غسيل كلوى لإحلال وتجديد مستشفيات التأمين الصحي، كما تم إدخال خدمة الغسيل الكلوي للعناية المركزة بمستشفى شرق المدينة.

وقال عبدالغفار، إنه تم توريد وتركيب 81 كرسي كلى لمستشفيات السلام التخصصي، وروض الفرج أطفال، ورأس سدر المركزي، وشرم الشيخ الدولي، وبني عبيد التخصصي، والمجمع الطبي بالإسماعيلية، وشبرامنت المركزي، موضحًا أنه يجري توفير ألفي كرسي كلى ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد لأسرة الكلى واستبدالها ضمن خطة 2023 /2024.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجي إلى تركيب 13 محطة معالجة مياه جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامي والعزيزية وبنى عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية وناصر العام ببنى سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية وحميات الغردقة ومجمع طبى السويس وحميات السويس وإدفو العام وحميات منوف والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات معالجة المياه بـ 18 مستشفى، حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 12 محطة، كما يجري الانتهاء من تركيب 6 محطات أخرى خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

ولفت "حسنين" إلى استحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتوني كمرحلة أولى بــ4 مستشفيات بمحافظتي الدقهلية والشرقية، وذلك بعد توفير جميع المستلزمات الخاصة بها، لافتاً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوي بمعظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحية تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وقال إنه تم تفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.

وذكر "حسنين" أنه تم عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب 944 طبيب وممرضة وفنى صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج، مشيراً إلى تنفيذ عدة ورش عمل للأطباء بالمستشفيات على تركيب القساطر، والغسيل البريتونى.