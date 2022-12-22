أئمة بالجزائر: تجربة الأوقاف المصرية في صون مال الوقف وتنميته وحسن استثماره تستحق الدراسة

نظمت أكاديمية ‏الأوقاف الدولية زيارة لأئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة لمقر هيئة الأوقاف المصرية.



وأشاد وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقية بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.



وأكدوا أنهم سينقلون هذه التجربة وبكل تأكيد إلى بلادهم فتجربة الأوقاف المصرية في صون مال الوقف وتنميته وحسن استثماره تستحق الدراسة؛ خاصة بعد اطلاعهم على أطلس ‏الأوقاف الذي يعد أكبر موسوعة وقفية في بابه، وسننقل فكرته المميزة للاستفادة منها.