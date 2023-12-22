إغلاق مدارج مطار جيجو في كوريا الجنوبية مؤقتا بسبب الثلوج

تسببت الظروف الشتوية، في إغلاق مدارج مطار «جيجو» الدولي في كوريا الجنوبية بشكل مؤقت اليوم الجمعة.

وذكرت سلطات المطار أن رحلات الإقلاع والهبوط في مطار «جيجو» توقفت بين الساعة الثامنة و20 دقيقة والعاشرة و50 دقيقة صباحا، لإزالة الثلج، مع استمرار الإغلاق حتى الثالثة عصرا ، حسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وأسفر الإغلاق عن إلغاء 137 رحلة جوية وتعطيل أربع رحلات أخرى، حتى الساعة 11 صباحا، بينما تم إجبار خمس رحلات، بما فيها تلك القادمة من مطار "جيمبو" على العودة إلى نقاط المغادرة ، مع توقع المزيد.

ومع صدور تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة، في جميع أنحاء جزيرة جيجو الواقعة في أقصى الجنوب، تراكم أكثر من 80 سنتيمترا من الثلوج، في المناطق الجبلية بالجزيرة وأكثر من 25 سنتيمترا على طول المناطق الساحلية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت السلطات أن موجة البرد التي تجتاح البلاد، من المحتمل أن تستمر حتى غد السبت مع توقع هطول المزيد من الثلوج، التي تصل إلى ارتفاع 30 سنتيمترا، في المناطق الساحلية الغربية وجزيرة جيجو.