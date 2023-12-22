أعلنت سرايا القدس الجناح العكسري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وجاء في بيان «سرايا القدس» المنشور على قناتها في «تلجرام»، صباح اليوم: «قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية».



وفي بيان آخر ذكرت «سرايا القدس»، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء وسط قطاع غزة.



وأشارت إلى أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون عدد من نقاط تمركز آليات وحشود الاحتلال في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.



كما جاء أيضا في بيان آخر لـ«سرايا القدس»: «خضنا بالأسلحة الرشاشة اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود العدو تحصنت في أحد المنازل بمنطقة اليرموك في غزة وأوقعناها أفرادها بين قتيل وجريح».



ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يخوض جيش الاحتلال عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.