هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو طلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين على الأقل، متذرعا بـ"أسباب أمنية وسياسية سرية".

ولم يحدد نتنياهو في طلبه تفاصيل إضافية عن هذه الأسباب، كما لم يتضح ما إذا كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية ستستجيب لطلب نتنياهو كليا أو جزئيا.

والخميس، قررت المحكمة أن تستأنف جلسات محاكمة نتنياهو الأحد، بعد توقفها بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء ، وفق القناة 12 الخاصة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدم ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.