الجمعة 10 أبريل 2026 5:37 م القاهرة
الصحة اللبنانية: تطمينات دولية بعدم استهداف مستشفيات ضاحية بيروت

بيروت - الأناضول
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 5:21 م

قالت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، إنها تقلت "تطمينات دولية" بعدم استهداف إسرائيل للمستشفيات والمرافق الطبية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وصباح الجمعة، هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" يستخدم فيه المرافق الطبية وسيارات الإسعاف"، وذلك عقب إنذاره، الخميس، بإخلاء 8 أحياء في الضاحية الجنوبية، وسط مخاوف من استهداف المراكز الصحية بالمنطقة.

وشملت الإنذارات أحياء حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، الشياح، والجناح.

وفي بيانها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه "لم يحصل أي إخلاء في الساعات الأخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها بالضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم والسانت تيريز والـSTMC، مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل".

كما يتواصل العمل في مستشفيي "الحريري" و"الزهراء" في الجناح.

وأوضحت الوزارة أنها "أجرت الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة بعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية"، حيث "تلقت تطمينات دولية" بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك رغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل لبنان، ولكن واشنطن وتل أبيب نفت ذلك.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان الأخير في 2 مارس الماضي، حيث أسفرت إجمالا عن سقوط 1888 شهيدا و6 آلاف و92 جريحا، حتى الخميس، وفقا للصحة اللبنانية.

