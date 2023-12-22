مصرع مسن متفحما في حريق بمزرعة دواجن بالدقهلية

لقي مسن بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعدما تفحمت جثته إثر حريق هائل شب في مزرعة دواجن، بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية ميت فارس دائرة المركز، ومصرع شخص.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وضباط الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن على مساحة 300 متر، ملك المواطن "أحمد.ا"، واستأجرها المواطن "محمود.ع"، ويبلغ من العمر 75 عامًا، مقيم بقرية ميت سويد.

وأسفر الحريق عن مصرع المستأجر متأثرًا بإصابته بحروق شديدة وتفحم الجثمان، واحتراق سقف المزرعة وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في اندلاع النيران هو حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.