الأهلي يواجه أوراوا الياباني بحثا عن ميدالية برونزية رابعة بمونديال الأندية

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني غدا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، وصل لهذا الدور بعدما تخطى اتحاد جدة السعودي 3 / 1 في مباراة الدور الثاني، ثم الخسارة في الدور قبل النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي صفر / 2.

في المقابل وصل أوراوا ريد دياموندز، الذي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا، لهذا الدور بعدما تغلب على ليون المكسيكي 1 / صفر في الدور الثاني، والخسارة في الدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ويهدف فريق أوراوا لحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد ان حصدها في نسخة 2017.

ويملك الفريق الياباني خبرة كافية بالبطولة خاصة وأن هذه هي المشاركة الثالثة له بعد نسختي 2007 و2017.

كما يعرف فريق أوراوا ومدربه أجواء الملاعب السعودية جيدا حيث تأهل للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، وصيف النسخة الأخيرة لمونديال الأندية.

ويهدف فريق أوراوا بقيادة مدربه ماتشي سكورزا، للفوز بهذه المباراة وحصد الميدالية البرونزية لاسيما وأن نتائج الفريق الأخيرة ليست جيدة حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر 13 مباراة بكافة المسابقات كما أن حملة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال آسيا انتهت بعد خروجه من دور المجموعات.

كما أن الفريق أنهى الدوري الياباني في المركز الرابع مما يعني أنه لن يشارك في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وستكون مباراة الجمعة هي الأخيرة لسكورزا في قيادة الفريق خاصة وأنه سبق وأكد أن هذه المباراة ستكون الأخيرة له، لذلك يتطلع المدير الفني لإنهاء حقبته مع أوراوا محققا برونزية كأس العالم للأندية.

في المقابل يتطلع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة بعدما حصدها ثلاث مرات سابقة في أعوام 2006 و2020 و2021، كما حصد المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

وما يدعم من فرص الأهلي في الفوز باللقاء وحصد الميدالية البرونزية هو وجود أعداد كبيرة من الجالية المصرية في السعودية، بالإضافة إلى أن الجماهير السعودية ينتظر أن تدعم الأهلي.

كما أن الأهلي سبق له مواجهة فريق ياباني واحد فقط في مونديال الأندية هو هيروشيما الياباني في نسخة 2012 وفاز وقتها 2 / 1.

ورغم أن الأهلي كان يدخل البطولة بحثا عن تحقيق إنجاز جديد بالصعود للمباراة النهائية ولكنه فشل في ذلك، لذلك وجه الأهلي أنظاره نحو حصد الميدالية البرونزية لإسعاد جماهيره.

وقال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام فلومينينسي أن الفريق أغلق صفحة هذه المباراة للتركيز في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات المباراة.

وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.

وأكد :"جماهير الأهلي حزينة بعد الخسارة أمام فلومينينسي وعدم الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال معهم يوم الجمعة، وهذا هو هدفنا".