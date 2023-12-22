أعلنت كندا، أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل على أراضيها.



وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ زوجة أو ابن/ ابنة أو حفيد/ حفيدة أو شقيق/ شقيقة أو والد/ والدة أو جدّ/ جدة.



وأوضح الوزير أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.



لكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها حماس.



وفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 يناير، متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.