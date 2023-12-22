تقرير: الاتحاد الأوروبي يخطط لمساعدة عملية البحر الأحمر التي تقودها الولايات المتحدة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الاتحاد الأوروبي يقترح حاليا توسيع تفويض مهمته لمكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي لمساعدة العملية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الملاحة في البحر الأحمر.



وتقدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باقتراح لتوسيع مهمة أتلانتا قبالة الساحل الصومالي وهو اقترح يجرى بحثه حاليا من جانب الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وخلال اجتماع للجنة الأمنية للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أمس الخميس، تردد أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي كان لديها تحفظات. ويعتقد دبلوماسيون في بروكسل أن هذه التحفظات ناتجة عن خلافات في الرأي في مدريد ويمكن حلها قريبا.



وأشارت وزارة الدفاع الإسبانية إلى أن استمرار عملية أتلانتا مازالت تتسم بأهمية، حيث وقعت هناك عدة هجمات مؤخرا ضد السفن.