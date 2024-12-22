رئيس شركة العاصمة الإدارية: سعر المتر وصل في بعض المناطق إلى 65 ألف جنيه

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن سعر المتر وصل إلى 65 ألف جنيه في بعض مناطق العاصمة، وتحديدًا الأماكن التي بها أبراج مرتفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه الأرض كانت قبل ست سنوات عبارة عن أراضٍ صحراوية لا تساوي شيئًا.

وأوضح أن الشركة تُدار بأحسن الأساليب وتضم أفضل الكفاءات وتحقق عوائد كبيرة، وبالتالي هو أمر يُحسب للدولة، موضحًا أن العاصمة تظل أرض الدولة التي أجريت عليها عملية قيمة مضافة وإعادة بيع شأنها شأن أي مشروع.

وتابع: «عندما تأخذ شركة تطوير عقاري قطعة أرض وتنفذ مشروعًا وتحقق أرباحًا، لماذا لا يُقال أين أرض الدولة؟».

ولفت إلى أن الدولة أنشأت شركة للاستثمار والتطوير العقاري لتكون ذراعًا لها لتنفيذ مشروعات كبيرة، ويكون ذلك خارج أعباء الموازنة العامة للدولة، التي تُكبَّل بالكثير من التحديات.

ونوه في الطرح الأول بالعاصمة كان المتر يُباع بـ2000 جنيه في عام 2018، في حين يصل أقل سعر للمتر حاليًّا ثمانية آلاف جنيه.