التحقيقات الأولية تكشف عن وفاة ربة منزل إثر اختناق بالغاز في طوخ

كشفت التحقيقات الأولية بواقعة وفاة ربة منزل بقرية كفر الرجالات في طوخ بمحافظة القليوبية، عن أن المتوفاة، ربة منزل تدعى "ر.ع" (35 عامًا)، توفيت إثر اختناق بالغاز، كما أصيب نجلها نتيجة لذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوج تواصل مع شقيقة المجني عليها، والتي حضرت على الفور وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، في حين تم نقل نجلها المصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة نجلها.