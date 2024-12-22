محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم في العاشر من رمضان

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له، أنه قد تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمه.

أشار المحافظ، إلى أن الحريق أسفر عن وقوع 8 حالات اختناق وإصابة، وأنه قد تم نقل حالتين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وحالة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وحالة أخرى إلى مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 4 حالات بموقع الحريق.



من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وجاري التعامل والسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الآن أي بلاغ بحالات وفاة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، إن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وأنه جاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.