300 سائح في رحلة إلى أعلى قمة جبلية في مصر

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عددا كبيرا من الرحلات السياحية الأجنبية والمحلية، وسط إجراءات امنية مشددة؛ للاستمتاع بالأجواء المشمسة، وصعود جبل موسى الذي يعد أعلى قمة جبلية في مصر، وليس بجنوب سيناء فقط.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 1200 سائح من مختلف جنسيات العالم، بينهم 400 زائر مصري، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين السائحين خلال تنفيذ برامجهم السياحية داخل المدينة، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن سانت كاترين تشهد منذ بداية الموسم الشتوي توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، مشيرا إلى تفويج السائحين طبقا للبرامج التي يريدون تنفيذها خلال زيارتهم للمدينة.

وأشار إلى أن 300 سائح بدأوا برنامجهم داخل المدينة بصعود جبل موسى، ومن المقرر أن ينتظرون على قمة الجبل حتى صباح غدا الثلاثاء؛ للاستمتاع بمشهد الغروب، وهطول السحب على قمم الجبال في مشهد طبيعي يفوق الروعة، ويؤدون الطقوس الدينية الخاصة بهم داخل الكنيسة التي توجد على قمة الجبل حتى بدء شروق شمس يوم جديد.

وأكد ضرورة الالتزام بتعليمات الدليل البدوي، وتناول المشروبات الدافئة والمأكولات التي تمد الجسم بالطاقة، وارتداء الملابس الثقيلة، كون درجة الحرارة تصل إلى -2 على قمة الجبل في منتصف الليل.

ومن جانبه، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير استقبل اليوم العديد من السائحين الوافدين إلى المدينة اليوم، والذين هبطوا من قمة الجبل في الصباح، وجار تفقد معالم الدير السياحية، والاستمتاع بالأجواء الروحانية التي يتمتع بها كونه يعد ملتقى للديانات.

ولفت إلى أن السائحين يقضون وقتا طويلا داخل الدير لحرصهم على زيارة كل معالمه الدينية والتايخية، والاستماع إلى شرح مفصل عن أهمية وتاريخ كل معلم سياحي، ومنها "مكتبة الدير، والكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، وبئر موسى، ومتحف للكنوز، والمسجد الفاطمي".



