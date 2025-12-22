اتحاد الناشرين العرب يمدّ فترة الترشح للدورة الخامسة لجائزة أفضل ناشر عربي

أعلن اتحاد الناشرين العرب في بيان رسمي عن تمديد فترة استلام طلبات المشاركة في الدورة الخامسة لجائزة "أفضل ناشر عربي"، التي تُمنح ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأوضح الاتحاد أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح أصبح يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، داعيًا دور النشر العربية الراغبة في المشاركة إلى إرسال طلب الترشح والبيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد: [arabpa@arab-pa.org](mailto:arabpa@arab-pa.org)

كما أشار الاتحاد إلى ضرورة إرسال النماذج مع نسخة مطبوعة من طلب الترشح وجميع الأوراق المطلوبة إلى مقر اتحاد الناشرين العرب باسم الأستاذة دعاء مهدي، على العنوان التالي: 92 شارع التحرير – برج ساريدار – الدور الثاني – المدخل الإداري – الدقي – الجيزة – مصر.

وأكد الاتحاد أن تسليم الكتب يتم إما عن طريق شركات الشحن داخل القاهرة أو يدًا بيد في مكتب الاتحاد، مع إتاحة التواصل عبر هاتف الاتحاد: (0020237622058) أو الهاتف المحمول: (00201006688530).

ويأتي هذا التمديد في إطار حرص اتحاد الناشرين العرب على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من دور النشر العربية للمشاركة في الجائزة، التي تهدف إلى دعم صناعة النشر العربية وتشجيع التميز والإبداع في هذا المجال.