صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة قصصية جديدة بعنوان «الوجه الثاني» للكاتبة والصحفية منال الأخرس، في إضافة جديدة لمشروعها السردي الذي يشتبك بعمق مع الأسئلة الوجودية والإنسانية، ويغوص في المناطق الرمادية للنفس البشرية، حيث يتقاطع الخاص مع العام، والذاتي مع الاجتماعي والسياسي.

تضم المجموعة عددًا من القصص التي تحمل عناوين لافتة تكشف منذ الوهلة الأولى عن طبيعة العالم السردي الذي تنسجه الكاتبة، من بينها: الراقي، ليست شيطانية، جمال كمال فهيم، لا عقاب، جبروت، قتل مباح، اغتيال شرعي، أمل مذاب، الانتهازي، مصر التي، سهام الشر، ثورة بين الضلوع، كلمة السر، الوجه الثاني، فيروز، وهي عناوين توحي بصراع داخلي محتدم، وبحالات إنسانية مأزومة تتراوح بين القهر والتمرد، والانكسار والرغبة في الخلاص.

وتعتمد منال الأخرس في هذه المجموعة على لغة مكثفة، ذات بعد شعري واضح، تتسلل إلى وجدان القارئ عبر مونولوجات داخلية وتأملات نفسية عميقة، كما يتجلى ذلك في أحد مقاطع المجموعة التي تستدعي فيها الكاتبة لحظة إنسانية شديدة الخصوصية أمام دبابة خلف دار القضاء العالي، حيث يتحول الألم إلى شرط للحياة، وتغدو السعادة شعورًا عابرًا لا يُحتمل، في مفارقة وجودية تكشف عن هشاشة الإنسان المعاصر.

وتسعى «الوجه الثاني» إلى كشف الأقنعة الاجتماعية والأخلاقية، وطرح تساؤلات حادة حول مفاهيم مثل العدالة، والعنف، والانتهازية، والشر، والاغتيال المعنوي والرمزي، في سياق سردي يلامس الواقع المصري والعربي دون الوقوع في المباشرة أو الخطاب الوعظي.

الكاتبة منال الأخرس "منال زكي سليمان عبد الله الأخرس" حاصلة على ليسانس آداب، ونالت جائزة إحسان عبد القدوس في القصة، ولها مسيرة مهنية صحفية حافلة، إذ شغلت منصب رئيس تحرير جريدة رأي الجماهير، وعملت محررة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، منها الغد، ومحيط، والفجر، والمشهد، وهي عضو بنقابة الصحفيين، واتحاد كتاب مصر، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.

وصدر لها من قبل عدد من الأعمال الأدبية المتنوعة بين القصة والشعر، من بينها: يصادرون الشمس، الحب الصناعي، أحزان برتقالية، اسمح لي ببداية، سيدة الجبن، ومدينة للنسيان، لتؤكد «الوجه الثاني» حضورها كصوت سردي مميز في المشهد الأدبي المصري المعاصر.