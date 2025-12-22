نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية التركي يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ناقشا خلاله الجوانب الرئيسية للعلاقات الثنائية بين باكستان وتركيا.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المستجدة، لا سيما آخر التطورات المتعلقة بفلسطين وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.



وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل وتبادل الزيارات بين الشعبين، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.