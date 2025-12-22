وزارة العدل الأمريكية تعيد صورة لترامب إلى قاعدة البيانات العلنية لملفات إبستين

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تمت استعادة صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة بعد أن قرر المسئولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة. وذكرت الوزارة على منصة إكس أنه "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال تود بلانش مساعد المدعي العام إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة. وقال بلانش خلال برنامج "ميت ذا برس" على شبكة إن. بي. سي "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

ونشرت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في السجن عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين.

ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات ونفى علمه بجرائم إبستين.

وقد صدر أمر بنشر هذه الوثائق بموجب تشريع أصدره الكونجرس، الشهر الماضي، حظي بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكان الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس لنشر الوثائق هو 19 ديسمبر الحالي، وقد التزمت وزارة العدل بالموعد بنشرها جزءا من الوثائق التي بحوزتها قبل ثماني ساعات من ذلك الموعد النهائي.