نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يواصلون زيارة تايوان وسط توترات مع الصين

يواصل نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان زيارة تايوان رغم التوترات الحالية بين اليابان والصين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في البرلمان حول تايوان.

وفي الوقت نفسه، يبدو من غير المرجح أن تتمكن مجموعة نواب يابانيين عابرة للأحزاب من أجل الصداقة بين اليابان والصين من إرسال وفد إلى الصين قبل نهاية هذا العام، كما كانت تسعى لذلك، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

ومن المقرر أن يزور كو إيتشي هاجيودا، الأمين التنفيذي بالإنابة للحزب الليبرالي الديمقراطي، تايوان لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء، حيث ينسق للقاء رئيس تايوان لاي تشينج-تي.

وكان هاجيودا قد زار الجزيرة ذات الحكم الذاتي سابقا في عامي 2022 و2023 عندما كان رئيسا لمجلس بحوث السياسات بالحزب، وقد اعتبر حينها بمثابة "خليفة" لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الراحل ، الذي كان ودودا تجاه تايوان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية عن زيارات قادمة من وزير العدل الياباني السابق كيسوكي سوزوكي وأكيهيسا ناجاشيما، الذي كان مستشارا خاصا لرئيس الوزراء السابق شيجيرو إشيبا.