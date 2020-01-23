خالد النبوى يغادر المستشفى اليوم بعد خضوعه لعملية قسطرة فى القلب

محمد عباس:

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ«الشروق»، أن الفنان خالد النبوى، حالته الآن مستقرة، وسيعود إلى منزله، اليوم الخميس، فور الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرض «النبوى» صباح يوم الثلاثاء الماضى، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وخضع «النبوى» لعملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة على يد الدكتور هشام صلاح، بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وكانت منى المغربى زوجة الفنان خالد النبوى منى المغربى، كتبت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» تطلب من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى؛ حيث قالت: «خالد تعبان أوى ونُقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو»، دون الكشف عن أية تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

وأعلنت الكاتبة فريدة الشوباشى بعدها بقليل، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، عن أن الفنان خالد النبوى قد خضع لإجراء إجراء قسطرة قلبية فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وطمأنت الجمهور على حالة خالد النبوى، وأنه أصبح بصحة جيدة، بعدما أجرى الأسطرة.

يشار إلى أن الفنان خالد النبوى، قد احتفل الأسبوع الماضى بعرض فيلمه «يوم وليلة»، فى دور العرض المصرية، الذى يقوم ببطولته مع الفنانة درة، وأحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، وحضر العرض الخاص للفيلم، كما حضر عروض جماهيرية فى بعض السينمات من بينها عرض لذوى الاحتياجات الخاصة.