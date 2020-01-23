سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادى الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السوري عمرو الميداني، لاعب بيراميدز والكويت الكويتي السابق، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ووقع الميداني على عقد يمتد لموسم و نصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و أشاد الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف، المدير الفني، بقدرات اللاعب الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز.

بدأ المدياني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011، وخاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق.

وتدرج في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي، وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.