رئيس البرلمان الألماني يرى أن الديمقراطية «في أزمة»

صرح رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، فولفجانج شويبله، اليوم الخميس، بأن العولمة والرقمنة وتشابك الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعل الديمقراطية في أزمة.



وقال في تصريحات تم نشرها اليوم: إن الانتماءات القومية في ازدياد والرأي العام يتفكك في آراء عامة جزئية، مضيفا: "الديمقراطية في أزمة".



وتابع: عالم العولمة أدى إلى حالة عدم يقين، فضلا عن زيادة الشعوبية أيضا، وأرجع السبب في ذلك إلى أن الأوساط السياسية لم تجد إجابة مقنعة حتى الآن لتشكيل المستقبل ولتحقيق التقدم.



وبالنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس البرلمان الألماني إن عدم الكشف عن الهوية يؤدي إلى أن جزءا من الأشخاص صار أكثر تخليا عن الحياء، لافتا إلى أنه قديما كان يُقال إن تقوية التشابك سيؤدي إلى زيادة التقارب بشكل أقوى، ولكنه أشار إلى أن العكس هو ما حدث.



واستدرك أن الأزمات تعد أيضا فرصا، وأكد أنه لهذا السبب يجب ألا يتم البدء في الاستسلام، مشددا على ضرورة التحسين، ومشيرا إلى أنه يضع آمالا على الشباب، قائلا إنه من الرائع أن الشباب يظهرون التزاما حاليا بشكل أقوى.