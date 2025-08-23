الداخلية تكشف عن غموض 14 حادثا وتضبط 4 عصابات خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 277 سلاحا ناريا بحوزة 243 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "2 قنبلة يدوية، و31 بندقية آلية، و56 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و185 فرد خرطوش، و1300 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة متنوعة، و239 سلاحا أبيض" وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وتمكنت الحملات من ضبط 382 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 648 كيلو مخدرات، 11 ألفا و433 قرصا مخدرا، و23 متهما هاربا، و 13 متهما بالبلطجة، 384 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات، في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وتنفيذ 84 ألفا و257 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.