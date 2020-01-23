 طارق سليم مدربا جديدا لسلة الزمالك - بوابة الشروق
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طارق سليم مدربا جديدا لسلة الزمالك

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 2:39 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 2:39 ص

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين طارق سليم مديرا فنيا لفريق السلة الأول بالنادي، وهشام أبو سريع مدربا عاما وعلى الجنينى مدربا.

ووجه أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة الشكر لعصام عبد الحميد المدير الفنى السابق والشكر لعلاء عبدون الذى تولى المهمه مؤقتا خلفا لعصام وفاز في مباراتين.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مجلس الزمالك يثق في الجهاز الفنى الجديد واللاعبين للمنافسة في البطولتين القادمتين الدورى العام والافروليج (بطولة أفريقيا للأندية) وأن المجلس يحث الجماهير العظيمة المخلصة للنادى الأبيض بالوقوف خلف الفريق للحصول على البطولات.

وفيما يخص ملف الاحتراف والانتقالات الشتوية لفريق السلة أكد أنه يجتمع مع الجهاز الفنى والإداري وسيتم التنسيق للتعاقد مع محترف.


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