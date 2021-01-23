النمسا تحظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل حتى 7 فبراير المقبل

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، فرض حظر كامل على هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل حتى 7 فبراير المقبل بسبب السلالات الجديدة من وباء كورونا المنتشرة فى الدول الثلاث.

وقالت مصادر فى وزارة الصحة، اليوم السبت، إن الحظر كان موجودا بالفعل في بريطانيا وجنوب إفريقيا وسيتم تمديده لفترة جديدة.

وذكرت المصادر، أن الفيروسات بطبيعتها تشهد تغيرات عشوائية باستمرار في المادة الجينية تسمى بالطفرات مما يزيد من خطر وسرعة العدوى معتبرا أن طفرات الفيروس في المتغيرات التي تم اكتشافها في البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا ثبت بالفعل أنها أكثر عدوى من الفيروس الأصلى بنسبة تصل إلى 70%.