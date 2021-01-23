﻿والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها: عاوز يحرق قلبي علشان رافعة قضية طلاق

علقت أمال بسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها وهدد بحرقها، على واقعة تجريد زوجها لملابس ابنتهما وتهديده بحرقها، قائلة: «عاوز يحرق قلبي، علشان رافعة قضية طلاق».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن ابنتها تبلغ من العمر سنة وشهرين، مضيفة أنه لا يرغب بتسجيلها باسمه.

وأضافت أنها لم تتوقع أن يفعل بابنته ما حدث، خاصة وأنه دائمًا ما يأخذها، موضحة أن زوجها أحدث مشكلة مع والدها في نفس يوم الواقعة، ما اضطرها لإعطائه الطفلة؛ منعًا لحدوث مشكلة.

وتابعت: «قالولي إديله البنت مينفعش تحوشيها عنه، ومتخافيش عمره ما هيأذيها»، مضيفة أنها بعد خمسة دقائق من إعطائه الطفلة، سمعت صوت صراخها بالشارع وهو يجردها من ملابسها.

وأوضحت أن أقاربها مانعوها من النزول لإنقاذ الطفلة، خوفًا من أن يؤذيها، متابعة: «أخذت الموبيل من والدي ووقفت أصوره».

وذكرت أن الناس استطاعوا إنقاذ الطفلة من زوجها بصعوبة، مشيرة إلى أنها نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستنجدت بالشرطة.

ويذكر أنه تم القبض على المتهم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، حيث تبين أن المتهم من مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم والد الطفلة، وقام بفعل ذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجته والدة الطفلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لقيام شخص بتجريد طفلة رضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، وسط صرخات الطفلة، مما آثار استياء المواطنين، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على المتهم بارتكاب تلك الفاجعة.