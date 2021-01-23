ديانج يكشف عن شعوره بعدما علم بإصابته بكورونا قبل نهائي إفريقيا

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كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، عن شعوره بعدما علم بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وغيابه عن نهائي إفريقيا أمام الزمالك.

وغاب ديانج عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته بكورونا، ولم يحضر مع لاعبي الأهلي لحظة التتويج باللقب التاسع من أرضية الملعب.

وقال ديانج خلال فيلم "سر التاسعة" الذي نشره الأهلي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب":«شعرت وكأنني في حلم ولكنه كان الواقع والنتيجة إيجابية قلت الحمدلله، الله أراد ذلك».

وأضاف:«كنت قد شاركت طوال البطولة ولم ألعب النهائي وقلت إن هذا هو القدر ولا شئ بإيدينا».

وأتم نجم وسط الأهلي:«ربما لو كنت شاركت لتعرض للإصابة، أو الفريق كان خسر».

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في مباراة دراماتيكية أمام الزمالك، ومن المقرر أن يلعب المارد الأحمر بعد تتويجه باللقب الإفريقي، في منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.