برلمان كينشاسا يصادق على اتقافية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية

صادقت الجمعية الوطنية بجمهورية الكنغو الدايمقراطية، اليوم السبت، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك قبل إحالتة إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية.

وتغطي منطقة التجارة الحرة في أفريقيا سوقا يضم نحو 3ر1 مليار شخص، وتكتلا اقتصاديا يحتوي على نحو 3 تريليونات دولار، ضمن إجمالي الناتج المحلي المشترك لدول المنطقة.

وفي حين يشير البنك الدولي إلى أن الاتفاقية تعني بالنسبة لدول العالم تبادلا تجاريا مع القارة الأفريقية، بما لا يقل عن 76 مليار دولار، فضلا عن أنها تنتشل عشرات ملايين الفقراء بحلول 2035، يصفها متخصصون بأنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية على مستويات عدة، لا سيما ازدياد وتيرة الانفتاح الاقتصادي، وتراجع تكاليف الشحن والنقل والاتصالات، والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، وتراجع مستويات الحواجز الجمركية والتجارية، واهتمام الدول بتحسين مناخ الأعمال بهدف تشجيع وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وتعد منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية موصولة جغرافياً بين 49 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، وخلال الفترة الأخيرة، وقعت كل الدول الأفريقية على الاتفاقية الإطارية القارية، وصادقت عليها، باستثناء دولة إريتريا.

وأكمل 34 عضوًا إجراءاتهم القانونية الخاصة وأصبحوا أعضاء كاملين في منطقة التجارة الحرة.