جزر سيشيل تعلن عن تطعيم أكثر من 13 ألف شخص ضد فيروس كورونا

أعلن مسئول كبير في جزر سيشل عن تطعيم أكثر من 13 ألف شخص ضد فيروس كورونا، خلال فترة مدتها 11 يوما فقط، وذلك منذ أن بدأت السلطات الصحية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن جزر سيشيل أصبحت تحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل عمليات التطعيم.

وقال مفوض شئون الصحة العامة فى جزر سيشل إن هؤلاء الأشخاص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح التطعيم ، وإن جزر سيشيل تعتبر أول دولة فى أفريقيا تجرى حملة التطعيم باستخدام لقاح / سينوفارم /.

وذكر الرئيس التنفيذى لوكالة الرعاية الصحية دانى لوانج أن الوكالة تشعر بارتياح للطريقة التى يسير بها برنامج التطعيم ، وقال " إن لدينا خطة ، وإن هناك فرق عمل مختلفة تعمل فى البرنامج ، وان الأرقام الأخيرة تشير إلى أنه يتم تطعيم أكثر من ألفى شخص يوميا".

وأضاف: "نستهدف المناطق الرئيسية مثل المناطق السياحية والموانىء والمطارات ، ولدينا قاعدة بيانات إلكترونية نعرف من خلالها الأشخاص الذين تم تطعيمهم وعددهم ويتم اعطاؤهم بطاقات تطعيم تتضمن موعد الجرعة الثانية ".

وأشار مسئولو الصحة فى جزر سيشيل إلى أن الاتجاه العام يظهر حدوث انخفاض فى عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ بداية العام ، وأن عدد حالات الإصابة الإيجابية يبلغ 844 حالة وأن عدد المتعافين بلغ 612 شخصا ، بينما بلغ عدد حالات الوفاة ثلاث حالات فقط وأن حالة الوفاة الثالثة كانت لشخص مسن يبلغ من العمر 71 عاما.