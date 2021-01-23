لبنانيون يحتجون على تمديد الإقفال العام في البلاد

شهد لبنان تظاهريتين في شمال وجنوب البلاد، اليوم السبت، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفضًا لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة انتشار "كورونا".



وقام عدد من المحتجين في مدينة طرابلس بشمال البلاد بقطع عدد من الطرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتمديد فترة التعبئة إلى الثامن من فبراير المقبل.



وتجمع عدد من المحتجين في مدينة صيدًا جنوب البلاد في ساحة تقاطع إيليا بالمدينة، وطالب المحتجون بعودتهم للعمل لتأمين قوت يومهم، أو تأمين مساعدات لهم ليتمكنوا من تأمين حاجيتهم اليومية.



وأعلن المحتجون أن غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية مع إنعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة.



يذكر أنه تم إغلاق البلاد إغلاقًا تامًا منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، ومدد الإغلاق العام حتى الثامن من فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.