أمريكي يربح مليار دولار في اليانصيب

ربح لاعب يانصيب محظوظ في ولاية ميشيجان الأمريكية، مليار دولار وهي ثالث أكبر سحب يانصيب في تاريخ أمريكا.

وسحب اللاعب، الذي ما زال مجهول الهوية، الأرقام الفائزة بجائزة "ميجا مليونز" والتي بيعت بطاقاتها، مساء أمس الأول، وكانت الأرقام الفائزة هي: 4، و26، و42، و50، و60 والكرة الإضافية (24)، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال مسؤولو اليانصيب، إنها ثاني أكبر جائزة في تاريخ "ميجا مليونز" وثالث أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، حيث لا يزال مبلغ 1.537 مليار دولار الذي فاز به شخص في ساوث كارولينا بتاريخ 23 أكتوبر 2018 أكبر جائزة في العالم على الإطلاق.

ويمكن للفائز الذي لم يتم التعرف هويته، بعد الاختيار بين الحصول على المبلغ بطريقة طويلة الأجل أو الحصول على الجائزة نقدية فورية بقيمة 739.6 مليون دولار قبل الضرائب.

وتباع بطاقات جائزة ميجا مليونز في 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأمريكية.

واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى، هي واحد من كل 302 مليون مشترك.