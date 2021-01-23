التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم بالإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 4 أطنان و150 كيلو جرام دقيق بلدي "مدعم" مخصص للمخابز البلدية، استخراج 80% محظور التداول الحر، بحوزة سائق.

وطلبت النيابة سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز حائز المضبوطات على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة سلع مدعمة، والسعي للإتجار بها في السوق السوداء.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام قائد سيارة، بحيازة دقيق مدعم، وبصدد بيعه في السوق السوداء، بقصد التربح.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على الدقيق، مُعد تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول في الأسواق، فتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر جنح بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.