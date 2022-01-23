إزالة 132 حالة تعد على أملاك الدولة في قرى كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك جهود مكثفة من قبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضاف نور الدين أن الوحدات المحلية تمكنت من تنفيذ 132 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، منها 70 قرارا على مساحة 4147 مترا، و62 قرارا على مساحة 19 قيراطا و10 أسهم، وآخر ما تم إزالته اليوم الأحد، بمجلس مركز ومدينة سيدي سالم على أملاك الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات الشرطة.

وتمكن مجلس مدينة سيدى سالم، برئاسة شريف أحمد هيكل، اليوم الأحد، من إزالة 30 حالة على مساحة ٢٥٤٧ مترا، و١٤ قيراطا و١٣ سهما، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ١٩ بحضور اللواء هشام مطر مساعد مدير الأمن والقوة المرافقة، والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم.