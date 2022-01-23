اتفاق مصري عماني على توقيع برنامج تنفيذي لتنشيط السياحة بين البلدين

اتفق عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع مسئولي وزارة السياحة العمانية، على توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، للارتقاء وتطوير علاقات التعاون الثنائية المشتركة في المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة القاضي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، والتي انعقدت مساء أمس السبت، بمقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط بسلطنة عمان.

وسيكون توقيع البرنامج التنفيذي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون السياحي بين البلدين، في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعاون في التشريعات السياحية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.

وشارك في الحضور وفدًا مصر وسلطنة عمان، بحضور السفير علاء موسي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية، وخليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية، والسفير خالد رضا سفير مصر لدي عمان، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، وبعض المسئولين بمختلف الوزارات المصرية والعمانية.

وتبادل القاضي، مع مسئولي وزارة السياحة العمانية، بعض المقترحات والأفكار لتنشيط السياحة العمانية إلى مصر ودفع التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، والاستفادة من خبرة مصر في مجال السياحة.

واتفق الطرفان على تحديد زيارة لبعض المسئولين العمانيين إلى القاهرة لاستكمال التباحث، ومناقشة أوجه التعاون المشترك وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه.