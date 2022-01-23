واصل المنتخب الوطني استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة كوت ديفوار الأربعاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة الأمم الافريقية.

أدى لاعبو منتخب مصر تدريبه في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .