بولندا تريد تنظيم صادرات الدبابات إلى أوكرانيا مع تردد برلين

قالت بولندا إنها سترسل دباباتها الألمانية الصنع إلى أوكرانيا حتى لو لم تفعل ذلك ألمانيا، وأشارت إلى أنها ستأخذ زمام المبادرة الدبلوماسية في أوروبا إذا لم تقم برلين بذلك.

وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي عبر تويتر "لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي تنزف حتى الموت".

وفي الوقت ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وأضافت بيربوك لإذاعة (إل سي آي) الفرنسية مساء الأحد :"لم يطلب منا ذلك حتى الآن .. و إذا طلب منا ذلك، فلن نقف في الطريق".

وجاء تصريح بيربوك ردا على سؤال حول ما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات ليوبارد القوية.

يشار إلى أنه من أجل أن تقوم دول ثالثة بتصدير الدبابات ألمانية الصنع، يجب على الحكومة في برلين إعطاء موافقتها.

وجاءت التعليقات يوم الأحد في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم دبابات لوكلير القتالية لأوكرانيا. وأعلنت بريطانيا بالفعل أنها سترسل دباباتها من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون الأحد في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس "فيما يتعلق بلوكلير، لا نستبعد أي شيء ".

وقال الألمان خلال اجتماع موسع في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بغربي ألمانيا يوم الجمعة، إنهم لم يتخذوا قرارا بشأن شحن دباباتهم من طراز ليوبارد 2، والتي تقول كييف إنها ضرورية لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

كما رفضت ألمانيا حتى الآن منح موافقتها لدول أخرى مثل بولندا لتصدير ليوبارد التي تصنعها. وأعرب البعض في ألمانيا عن مخاوفهم من أن إرسال الأسلحة القوية يمكن أن يستفز روسيا ويؤدي فقط إلى تصعيد الحرب.

وقال رئيس الوزراء البولندي إن أوكرانيا لا يمكنها الانتظار وإذا استمرت برلين دون حسم أمرها فإن وارسو ستتصرف.

وتابع أنه إذا لم نحصل على اتفاق مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد، فإن بولندا ستشكل "ائتلافا مصغرا" مع الدول المستعدة للتبرع ببعض دباباتها الحديثة للقتال في أوكرانيا.