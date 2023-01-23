إطلاق نار قرب لوس أنجليس: الشرطة المسلحة تبحث عن رجل هارب بعد مقتل 10 أشخاص

لا تزال الشرطة المسلحة تبحث عن المشتبه به في واحد من أشد حوادث إطلاق النار الجماعي دموية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وداهمت عناصر الشرطة شاحنة بيضاء بالقرب من موقع إطلاق النار، يشتبه بعلاقة سائقها بالحادث.

وهرب مسلح بعد أن قتل 10 أشخاص على الأقل بالقرب من لوس أنجليس، وأُصيب 10 أشخاص آخرون، بعضهم في حالة حرجة.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إطلاق النار بأنه عمل "مروّع وقاسٍ" من العنف المسلح وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا.

ووقع إطلاق النار في مدينة مونتيري بارك، التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول الآسيوية، بعد فترة وجيزة من تجمع آلاف الأشخاص في مهرجان للاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة.

وفتح المسلح النار على استوديو مزدحم للرقص في منطقة وسط المدينة.

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة فتشت شاحنة بيضاء قد تكون "ذات فائدة" في التحقيق.

وجاء في المؤتمر أن سائق الشاحنة قد يكون مشتبهاً به. وليس هناك معلومات عن وضعه. لكن بعض التقارير أفادت بمقتله.

ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه به في إطلاق النار، لكنها حجبت اسمه مؤقتاً.

وذكرت قناة "أي بي سي 7" المحلية أن سائق الشاحنة وجد مقتولاً في داخلها، لكن لم يصدر أي تأكيد حول هذه المعلومات.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا إنه يعتقد بوجود شخص واحد مشتبه به في إطلاق النار، لكنه أضاف أنه لا يستبعد إمكانية ضلوع آخرين.

وقال إنه لا يستبعد كذلك استخدام أكثر من سلاح واحد.

وقال ضابط الشرطة أندرو ماير إن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي يوم السبت (06:22 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، حيث وجدوا أشخاصا "يفرون من الموقع وهم يصرخون".

وقالت الشرطة إن الضحايا عولجوا داخل استوديو "ستار بولروم دانس" وفي موقف السيارات في الخارج.

وكانت منطقة وسط مونتيري بارك قد تزينت - بما في ذلك شارع ويست غارفي حيث وقع إطلاق النار - استعدادا للاحتفال بالعام القمري الجديد.

والاحتفال أحد أكبر الاحتفالات في ولاية كاليفورنيا، وجذب عشرات الآلاف من الناس على مدار اليوم.

وتم التخطيط ليومين من الاحتفالات، لكن المسؤولين ألغوا فعاليات الأحد بعد حادث إطلاق النار.

وهناك وجود كبير للشرطة في المدينة - التي تبعد حوالي سبعة أميال (11 كم) شرق وسط مدينة لوس أنجليس - وتم إغلاق جزء كبير من المنطقة القريبة من استوديو الرقص.

وتحقق الشرطة في احتمال دخول المشتبه به إلى استوديو رقص آخر بعد حوالي 30 دقيقة من الهجوم.

وقالت الشرطة إن شخصا انتزع من المشتبه به السلاح الذي كان يحمله في استوديو "همبرا" للرقص. ولم يصب أحد في ذلك الموقع.

وقال لونا: "نعتقد أن هناك حادثة قد تكون ذات صلة".

وقال تشيستر تشونغ، رئيس غرفة التجارة الصينية في لوس أنجليس، لبي بي سي إن الهجوم أذهل المجتمع.

وقال "هذا لا ينبغي أن يحدث"، مضيفا أنه كان قلقا على صديقه مالك استوديو "ستار بولروم دانس".

وقال أحد شهود العيان إن ثلاثة أشخاص ركضوا إلى مطعمه وأمروه بإغلاق الباب حيث كان هناك رجل يحمل مدفعا رشاشا في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة ورجال الإطفاء وهم يهرعون إلى منطقة في شارع غارفي ويعالجون الضحايا.

والهجوم هو واحد من أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ كاليفورنيا الحديث. وكان الحادث الأشد دموية في عام 1984، عندما قتل مسلح 21 شخصا في أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في سان يسيدرو، بالقرب من سان دييغو.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، الذي أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بدعم السلطات المحلية.

وقالت عمدة مدينة الهامبرا، ساشا رينيه بيريز، إن المأساة "مؤلمة".

وأضافت "يجب أن يحتفل السكان مع العائلة والأصدقاء والأحباء، دون خوف من العنف المسلح"