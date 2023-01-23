رئيس الوزراء العراقي يجدد التزام بلاده بالشراكة مع حلف الناتو

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جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحرص على استدامة العمل المشترك.

وأعرب السوداني، خلال استقباله قائد القوات المشتركة لحلف الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له ،عن تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تدريب لقواتنا الأمنية، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب.

من جانبه، أكد الأدميرال مونش التزام حلف الناتو بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف.

وأشاد مونش بمستوى التنسيق بين قادة حلف الناتو ونظرائهم العراقيين والقدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية.