التعليم: نستهدف إقرار الفرنسية لغة ثانية في المرحلة الإعدادية

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رئيس الشيوخ يطالب بثورة في المناهج الدراسية.. ووزير التعليم: ستسعدون بمنهج 4 و5 ابتدائي

أكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضرورة العمل على تعديل المناهج، وقال: "نحتاج ثورة في المناهج".

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن سنة 1964 في المدرسة الثانوية كنا ندرس كتاب التذوق الفني، وعقب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي قائلًا "يا دولة الرئيس نحن الذين اختذلنا التعليم في شهادة، يطلع خريج كلية علوم ومش عارف يعمل حاجة".

وتابع: "أبسط مثال التعليم الفني خريج التعليم الفني يطلع لو اديته مفك مش عارف يمسكه"، واستطرد "لذلك لجأنا للمدارس الفنية التطبيقية والتكنولوجية بمشاركة أصحاب العمل، صاحب المصنع يفتح مدرسة أو اثنين يعلم ويدرب وياخدهم بعد كده موظفين".

وأكد أن بعض الدول تطلب من مصر عمالة من خريجي المدارس التكنولوجية التطبيقية.

وقال: "مناهج رابعة وخامسة الفصل الدراسي المقبل ستسعدون بها دون الإخلال بنواتج التعلم".

من جهته، قال رئيس مجلس الشيوخ، "لما كنا في فرنسا لمسنا رغبة شديدة للجانب الفرنسي لدعم التعليم في مصر إذا كان يتجه لإعادة نشر اللغة الفرنسية".

وأوضح حجازي أن الوزارة تستهدف وضع اللغة الفرنسية لغة ثانية في المرحلة الإعدادية.